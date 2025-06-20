Кинолог Цигельницкий объяснил, как выбрать себе собаку

При выборе собаки потенциальным хозяевам сначала нужно увидеть их вживую на выставках или соревнованиях, а затем уже принимать решение о приобретении. Об этом «Татар-информу» сообщил кинолог Евгений Цигельницкий.

«Я рекомендую сразу не ехать смотреть щенка. Сначала надо пойти туда, где эти живые собаки есть: выставки или соревнования. Если вам понравилась какая-то собака, то дальше уже следует познакомиться с заводчиком, узнать, где ее приобретали, возможно, у самого заводчика даже будут щенки. Это идеальный вариант», – рассказал собеседник агентства.

Также перед любыми визитами следует обязательно прочитать соответствующую литературу. Что касается места покупки собаки, то кинолог рекомендовал «не ходить по помойкам».

«Я рекомендую покупать собаку определенной породы, а не ходить по всяким "помойкам", предварительно посмотрев на них живьем и поняв, какого друга вы хотели бы видеть у себя дома, потому что собака определенной породы – это собака с определенным набором качеств, от нее знаешь, чего ожидать», – резюмировал эксперт.