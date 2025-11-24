Кинокритик заявил, что актер Епифанцев мог бы вернуться в кино после съемки в сериалах

Актер Владимир Епифанцев недавно признался, что до сих пор не сыграл ни одной роли, которую мог бы по-настоящему считать удачной. Он также сообщил, что в случае ухода из кино планировал бы заняться созданием одежды. Киновед, кинокритик и журналист Александр Шпагин в беседе с «Радио 1» выразил сожаление по поводу ухода Епифанцева из большого кино.

По его мнению, актеру следовало бы вернуться на киноэкраны, так как он является выдающимся исполнителем. Шпагин отметил, что Епифанцев сам прекрасно понимает, что пока «засел», однако у него остаются все шансы вернуться в серьезное кино.

Кинокритик добавил, что 2025 год стал для него в некоторой степени неожиданным, открыв новые имена в отечественном кинематографе. Он привел в пример Антона Васильева, который внешне и по голосу похож на Андрея Цыганова, но отличается широтой актерского диапазона.

Шпагин подчеркнул, что Васильев проявляет себя как разносторонний и сильный актер.

Кроме того, кинокритик отметил, что был приятно удивлен игрой актеров вторых и третьих планов, среди которых он выделил Дмитрия Лысенкова, Дмитрия Позднова, Сергея Степина и Алексея Розина. По его словам, хотя не каждый из них поражает с первого взгляда, все они демонстрируют интересное и заметное мастерство.