Кинокритик Шпагин: новый «Гарри Поттер» соберет кассу и вызовет фурор

Появление первых трейлеров и анонсов новых проектов по вселенной «Гарри Поттера», премьера одного из которых запланирована на декабрь 2026 года, вызвало активные обсуждения в Сети. Многие зрители опасаются, что ремейки могут «портить воспоминания».

Кинокритик Александр Шпагин подчеркнул, что ностальгия обеспечит проекту высокий интерес аудитории и кассовые сборы.

«Современный кинобизнес давно живет по законам франшиз, где знакомое название зачастую важнее художественной ценности. Даже спорные проекты окупаются благодаря интересу аудитории. Практика показала, что подобные ремейки так или иначе работают на кассу и срубают бабло», – отметил эксперт в беседе с «Радио 1».

Он добавил, что ранее недооценивал силу ностальгии, приводя примеры проектов «Папины дочки» и франшизы «Елки», которые оказались коммерчески успешными, несмотря на скепсис.

По словам Шпагина, новый «Гарри Поттер» выигрывает у классических одиночных фильмов вроде «Иронии судьбы» или «Джентльменов удачи», так как зритель идет не на конкретный сюжет, а на знакомый мир, который можно развивать бесконечно.

«Это же не отдельная конкретная история – это мир, в котором что-то происходит. Точно так же, как "Игру престолов", можно продолжать до бесконечности, пока это все окончательно не надоест. Успех будет до последнего», – пояснил он.

Кинокритик уверен, что даже при неоднозначной реакции публики провала в прокате ждать не стоит. «Подобные вещи всегда работают на коммерцию, а не на успех. Люди все равно пойдут из интереса. Может, потом будут плеваться, но фурор обеспечен», – заключил Шпагин.