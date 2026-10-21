Кинокритик Шпагин назвал «Рабу любви» лучшим фильмом для знакомства с Михалковым

Кинокритик Александр Шпагин считает «Рабу любви» лучшей отправной точкой для знакомства с творчеством Никиты Михалкова, которому 21 октября исполнился 81 год. Об этом он заявил в беседе с «Радио 1».

По его словам, состояние этого фильма перекликается с сегодняшним днем: это люди внутри некой исторической ловушки, из которой они не смогут найти выхода, если только эта ловушка сама не исчезнет. Шпагин отметил, что ощущение жизни внутри социального замкнутого круга точно соотносится с настоящим.

По словам эксперта, остальные картины режиссера сложнее для неподготовленного зрителя, особенно для молодежи, поскольку плотно связаны с реалиями изображаемого времени. Он посоветовал начинать знакомство с «Рабы любви», пояснив, что сегодня зрители неподготовлены и им будет не совсем понятно, о чем идет речь в других фильмах, а эта картина понятна сразу.