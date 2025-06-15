Кинокритик Шпагин назвал лучшие фильмы для просмотра всей семьей

Для семейного просмотра отлично подойдут французские комедии 1965 года. Таким мнением с «Татар-информом» поделился кинокритик Александр Шпагин.

«Я рекомендовал бы для семейного просмотра цветные французские комедии 1965 года с Луи де Фюнесом, Пьером Ришаром, Жан-Полем Бильмандо. Эти фильмы дико смешные, и ничего более смешного в мировом кинематографе не сделано. При этом все французские комедии этого года очень современно сделаны. В этих фильмах главное не клиповое сознание, ни движение камер, а именно юмор, чтобы зрителю смешно было, чтобы все шутки четко выглядели на экране, чтобы был ритм – там это всё есть», – заметил собеседник агентства.

По словам кинокритика, каждый комедийный режиссер во Франции в то время был «французским Леонидом Гайдаем».

«Вот мы все гордимся советским режиссером Леонидом Гайдаем, а такие французские режиссеры как Крестьян Жак, Андре Юнебель – они все были Гайдаями, у них каждый фильм как «Кавказская пленница» или «Бриллиантовая рука». Причем сами французы этими фильмами не гордились», – отметил Шпагин.

Кинокритик добавил, что «волна» смешных французских фильмов продлилась до 1990-х годов, но потом подобные вещи перестали снимать.

«Последними такими смешными картинами стали «Пришельцы» (французская комедия, вышла на экраны в 1993 году – прим. Т-и) и «Пришельцы 2» (1998)», – добавил он.