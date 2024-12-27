Кинокритик рассказала о лучших российских фильмах 2024 года

Кинокритик Сусанна Альперина поделилась, какие отечественные фильмы считает наиболее качественными и интересными в 2024 году. Об этом она рассказала «Радио 1».

Так, полагает она, настоящим событием в отечественной кинематографии стал фильм «Мастер и Маргарита». Авторам удалось найти подход к произведению, которое «не поддается экранизации».

«Также меня впечатлил фильм „Пришелец“ — он был на московском кинофестивале, — продолжила эксперт. — Это классное кино с глубокими смыслами. Фильм „Где наши деньги?“ и „Холодно“ — немножко черные комедии, но сделаны хорошо и тщательно».

Также Альперина назвала фильм «Кончится лето» и новое фэнтези «Сто лет тому вперед». Кроме того, уверена кинокритик, заслуживают внимание такие работы, как «Воздух», «Жар-птицы», «Вечная зима», «Папа умер в субботу».