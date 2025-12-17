Киноэксперт раскритиковал идею штрафов за фильмы, дискредитирующие традиционные ценности

Введение многомиллионных штрафов за распространение фильмов, дискредитирующих традиционные ценности, может привести к резкому обеднению российского кино. Такое мнение в беседе с «Татар-информ» высказал кинокритик Александр Шпагин.

Он отметил, что после 2022 года российский кинематограф вышел на новый уровень. Однако, по его мнению, новый закон грозит остановить эту тенденцию.

«После такого нововведения, наверное, будет все меньше и меньше качественного кино. Куда легче возвращаться к привычным примитивным темам», — считает он.

Особую тревогу у Шпагина вызывает размытость формулировки закона. В ответ на вопрос о том, как режиссерам теперь определять границы допустимого, он ответил:

«Да в том-то и дело, что это необъяснимо. Теперь главное – следовать каким-то мифам. Все, что неоднозначно – сразу же вызовет напряжение. А искусство само по себе базируется на неоднозначности и парадоксальности. Искусство должно смотреть в бездну и открывать сложные проблемы о реальности. А сейчас этого просто не будет», – посетовал он.

Тем не менее, критик видит «отдушину» в платформенном кино, которое сформировало новое зрительское сознание. Он выразил надежду, что, несмотря на давление, живое и острое кино будет продолжать «прорываться» через онлайн-платформы, где остается пространство для сложных диалогов и персонажей.

Напомним, в Госдуму внесут законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за распространение фильмов, которые дискредитируют традиционные ценности. За неисполнение требования предлагается ввести административный штраф до 20 тыс. рублей для граждан, до 200 тыс. рублей для должностных лиц и до 1 млн рублей для юридических лиц. При повторном нарушении штрафы увеличиваются до 300 тыс. рублей для граждан, до 800 тыс. рублей для должностных лиц и до 5 млн рублей для юридических лиц.