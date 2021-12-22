Кинокритик заявил, что российский мультфильм «Боксбалет» достоин премии «Оскар»

Короткометражный мультипликационный фильм «Боксбалет» режиссера Антона Дьякова — один из лучших фильмов этого года, созданных в России, и заслуживает премии «Оскар». Об этом заявил кинокритик и историк анимации Павел Шведов, сообщает радио Sputnik.

Эксперт заметил, что попадание российского фильма в шорт-лист «Оскара» — это уже показатель его высокого качества, но с точной уверенностью сказать, что он окажется в числе номинантов на заветную награду, нельзя, поскольку его сюжет не совсем стандартен для этой премии.

«Фильм Антона Дьякова ориентирован в большей степени на национальную аудиторию, хотя при этом разговаривает со зрителями из разных культурных групп. Не факт, что он пройдет в номинацию, потому что фильм не совсем стандартный, на мой взгляд, для премии <…>», — пояснил кинокритик.

По словам эксперта, подобная тематика и локализация сейчас не очень актуальны для «Оскара», нежели другие фильмы, которые номинированы в категории короткометражной анимации.

«В любом случае достижение шорт-листа — это уже очень высокий показатель качественности, значимости российской авторской анимации, в том числе за рубежом», — заключил Шведов.

Мультфильм «Боксбалет» длится всего 15 минут. В нем рассказывается об истории любви балерины Ольги и боксера Евгения, которая разворачивается на фоне различных важных исторических событий.

Конкурентами кинокартины на премию «Оскар» в номинации «Лучший короткометражный мультфильм» станут анимационные фильмы от режиссеров из Великобритании, Канады, Франции и Южной Кореи.