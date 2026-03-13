news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Культура 13 марта 2026 13:56

Кинокритик Шнейдеров призвал лишать лицензий кинотеатры, показывающие нелегальные фильмы

Читайте нас в
Телеграм

Российский кинематограф сегодня развивается в условиях жестких ограничений, когда прокатные удостоверения стали средством наказания. Такое мнение в беседе с «Татар-информом» высказал кинокритик Давид Шнейдеров.

По его словам, изоляция от мировых рынков сказывается на качестве продукции. «Российское кино фактически находится в условиях жесткой цензуры», – отметил критик.

Говоря о западных фильмах в российском прокате, Шнейдеров пояснил, что до зрителей доходят далеко не все новинки. «Студии-мейджоры по понятным причинам объявили России бойкот. Мы не видим ни "Аватара", ни прочих голливудских блокбастеров. До нас доходят фильмы независимых компаний, которые производят, скажем, франшизу "Джон Уик", которых волнуют только деньги», – сказал он.

При этом кинокритик осудил нелегальные показы: «Я считаю, что кинотеатры, которые показывают нелегальное кино, нужно жесточайшим образом наказывать финансово вплоть до лишения лицензии».

#кинокритики #фильмы #отечественное кино
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Убейте гниду»: Соловьев призвал ударить «Орешником» по Киеву и уничтожить Зеленского

«Убейте гниду»: Соловьев призвал ударить «Орешником» по Киеву и уничтожить Зеленского

12 марта 2026
«Этот вечер всегда ждут с особым трепетом»: как Татарстан провел ифтар в Москве

«Этот вечер всегда ждут с особым трепетом»: как Татарстан провел ифтар в Москве

12 марта 2026
Новости партнеров