Кинокритик Шнейдеров призвал лишать лицензий кинотеатры, показывающие нелегальные фильмы

Российский кинематограф сегодня развивается в условиях жестких ограничений, когда прокатные удостоверения стали средством наказания. Такое мнение в беседе с «Татар-информом» высказал кинокритик Давид Шнейдеров.

По его словам, изоляция от мировых рынков сказывается на качестве продукции. «Российское кино фактически находится в условиях жесткой цензуры», – отметил критик.

Говоря о западных фильмах в российском прокате, Шнейдеров пояснил, что до зрителей доходят далеко не все новинки. «Студии-мейджоры по понятным причинам объявили России бойкот. Мы не видим ни "Аватара", ни прочих голливудских блокбастеров. До нас доходят фильмы независимых компаний, которые производят, скажем, франшизу "Джон Уик", которых волнуют только деньги», – сказал он.

При этом кинокритик осудил нелегальные показы: «Я считаю, что кинотеатры, которые показывают нелегальное кино, нужно жесточайшим образом наказывать финансово вплоть до лишения лицензии».