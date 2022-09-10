Казанский кинофестиваль представил зрителям музыкальную программу «Кино+Джаз»

Фото: © Владимир Васильев

XVIII Казанский Международный фестиваль мусульманского кино и Национальный музей Татарстана накануне вечером представили жителям и гостям Казани музыкальную программу «Кино+Джаз», приуроченную к столетию российского джаза. Предполагалось, что вечер пройдет во внутреннем дворике Нацмузея, но из-за погоды концерт решили провести внутри.

«Надеюсь, что джазовая музыка не потревожит экспонаты музея», – посмеялась ведущая вечера Светалана Говорунова.

Фото: © Владимир Васильев /«Татар-информ»

В этот вечер прозвучали саундтреки к фильмам разных поколений, составляя ретроспективу джаза в кино в исполнении казанского джазового квинтета. Со сцены прозвучали композиции из кинофильмов «Серенада Солнечной долины», «В джазе только девушки», «Веселые ребята», «Старый рояль» и многие другие.

Музыкальные номера перемежались с рассказом о зарождении джаза в мире и России, его появлении в кинематографе, знаменитых джаз-бандах и многом другом.

Фото: © Владимир Васильев /«Татар-информ»

«Эмоции переполняют, такая потрясающая атмосфера. Жаль, что подвела погода, и пришлось переместиться в музей. Под такую музыку и исходящую от музыкантов энергетику сидеть нельзя – хочется пуститься в пляс вместе со всеми собравшимися», – поделился эмоциями актер, режиссер и продюсер Леонид Клец.

Он признался, что фестиваль стал для него не только площадкой для демонстрации своей работы, но и местом обретения дружбы. «Не испытываю никакой конкуренции, так как за короткий срок успел подружиться с другими режиссерами. Надо сказать, на фестивале звучат голоса из разных стран, все общаются, смеются, обмениваются контактами…Кинофестиваль сделал Казань интернациональной площадкой», – рассказал Клец.

Фото: © Владимир Васильев /«Татар-информ»

С ним согласился и его коллега – режиссер Умед Мирзоширинов. «Ощущение, что я нахожусь в каком-то придуманном месте, где люди не разделяются на национальности или другие критерии. Всех объединяет дух чего-то высокого – искусства в самом широком смысле этого слова», – добавил он.

Завершился вечер бравурным попурри от духовой банды JUST BRASS.

Фото: © Владимир Васильев /«Татар-информ»

Напомним, что XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит при поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова и Министерства культуры России, а также в партнерстве с группой стратегического видения «Россия — Исламский мир».