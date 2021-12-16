Кинофестиваль народов Татарстана «Панорама» планируют вывести на всероссийский уровень

В Казани в течение года проходил первый кинофестиваль народов Республики Татарстан «Панорама». До сих пор в Татарстане не существовало кинофестиваля, который бы касался всех народов, проживающих на территории республики.

В течение года в кинотеатре «Мир» прошли Дни чувашского, марийского, башкирского, грузинского и якутского кино. Кроме того, зрители смогли увидеть славянские, армянские, индийские и бурятские фильмы.

«Идея показов на территории республики фильмов народов, проживающих в Татарстане, как мне кажется, может быть масштабирована. Дело в том, что многие регионы помимо Татарстана также многонациональны. И представители этих народов тоже заинтересованы в том, чтобы ознакомиться с их национальным кинематографом и таким образом приблизиться к своим корням», — пояснила директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

Она рассказала, что «Татаркино» совместно с Домом дружбы народов готовит заявку на президентский грант в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. В случае получения гранта проект станет всероссийским, что в том числе позволит татарстанскому кинематографу выйти на федеральный уровень.