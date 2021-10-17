Киноэкипаж вернулся в Россию после полета на МКС

Самолет с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Олегом Новицким, вернувшимися сегодня со съемок на Международной космической станции, прилетел в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

По словам последнего, несмотря на то, что у команды основные испытания позади, их еще ждут медицинское обследование, программа послеполетных научных экспериментов и реабилитация.

«Теперь ребят берут под опеку наши врачи, чтобы в считанные дни вернуть к жизни в условиях земной гравитации», — пообещал глава «Роскосмоса».