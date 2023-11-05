news_header_top_970_100
Руc Тат
Экономика 5 ноября 2023 17:50

Кинодокументы из Архивного фонда Татарстана оцифруют за 6,2 млн рублей

Скопировать ссылку

Кинодокументы из Архивного фонда Татарстана обработают и оцифруют за 6,2 млн рублей. Заказчиком работ выступает Госкомитет РТ по архивному делу, следует из тендера на сайте госзакупок.

Исполнителю предстоит оцифровать 1,5 тыс. видеокассет продолжительностью 60 минут каждая, а также 500 кинопленок по 10 минут. Все они будут переведены в формат MOV, пронумерованы, каждый файл должен сопровождаться метаданными с описанием характеристик: хронометража, размера, разрешения изображения, битрейта и других параметров.

#оцифровка документов #госкомитет рт по архивному делу
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100