Кинодокументы из Архивного фонда Татарстана оцифруют за 6,2 млн рублей

Кинодокументы из Архивного фонда Татарстана обработают и оцифруют за 6,2 млн рублей. Заказчиком работ выступает Госкомитет РТ по архивному делу, следует из тендера на сайте госзакупок.

Исполнителю предстоит оцифровать 1,5 тыс. видеокассет продолжительностью 60 минут каждая, а также 500 кинопленок по 10 минут. Все они будут переведены в формат MOV, пронумерованы, каждый файл должен сопровождаться метаданными с описанием характеристик: хронометража, размера, разрешения изображения, битрейта и других параметров.