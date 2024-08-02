Кино, живопись, книги, юмор и джаз – «Каракуз» не перестает радовать и удивлять

Последний уикэнд этно-модерн фестиваля продлится со 2 по 4 августа. 2 августа в сквере Каракуз установят 500 мольбертов для того, чтобы полтысячи человек смогли одновременно создавать свои картины. И это будет рекорд «Каракуза» по одновременному рисованию. Посетителей фестиваля изобразительных искусств ожидают и образовательные лекции. Гостья из Москвы – культуролог, музыковед, педагог, автор и ведущая просветительского проекта «Искусство для пацанчиков» Анастасия Четверикова – поговорит со слушателями, как художники изображали мужское и женское, почему мужчин-художников больше, как философские и библейские учения влияли на гендер в искусстве. А любителей интеллектуальных вызовов порадуют увлекательные художественные квизы от Альметьевской картинной галереи.

29 июля открылся фестиваль «Каракуз фильм». Кинопоказы, встречи с кинематографистами, мастер-классы, лекции, квизы и розыгрыши призов продолжатся до 3 августа.

Так, 2 августа в ОЦ «Алмет» продюсер, руководитель киношколы им. Макгаффина Дарья Гладышева расскажет подросткам, как монтаж спасает фильмы. Чуть позже на этой площадке зрители увидят снятый на Кавказе фильм «История одной картины» режиссёра Руслана Магомадова. Пройдёт киноквиз-вечеринка, которая перетечёт в творческую встречу с актером и режиссером Сергеем Батаевым и показом альманаха: «Бойцовская рыбка», «Ренессанс» и «Ближе».

3 августа кинофестиваль продолжится в ОЦ «Альмет». На площадке Диджитал академии Дарья Гладышева разберёт фильмы премии Оскар-2024. Далее в киноконцертном зале пройдёт показ фильма «Бери да помни», снятого в Татарстане режиссёром Байбулатом Батуллиным. Гостями показа станут актёры Рабит Батулла, Юнус Таиров и культуролог Эльсинора Габдуллина. После запланирована церемония закрытия, во время которой назовут победителей кинофестиваля в двух категориях: «Лучший фильм. Мнение зала», «Лучший фильм. Уличная версия», а также вручат Гран-при самому популярному, по мнению публики, фильму. Главное жюри – зрители. Именно они определяют лучших во время показов. Самые активные из них, а также авторы наиболее интересных вопросов гостям фестиваля и креативных сторис о кинофестивале получат специальные призы.

2 и 3 августа в Альметьевске пройдёт фестиваль юмора. В первый день резиденты Казанского стендап клуба выступят в Молодёжном центре. Концерт дадут Никита Никитин, Матвей Ромашкин. А хедлайнером станет Камиль Зулфугаров. А в ОЦ «Алмет» пройдёт фестиваль комедии тюркских народов. Его главный гость – известный стендап комик Сауле Юсупова. 3 августа жителей и гостей города рассмешат участники фестиваля КВН на Кубок ПАО «Татнефть». Хедлайнер – чемпион высшей лиги, команда КВН «Азия микс». Выступление пройдёт на городском пляже.

Вновь в рамках «Каракуза» пройдёт летний книжный фестиваль «Смена». 3 и 4 августа в сквере «Каракуз» развернутся книжная ярмарка, медиа-лаборатория, школа-культурного менеджмента, художественные резиденции, выставки. Российские издательства презентуют свои книги. Для детей проведут мастер-классы.

3 августа в ОЦ «Алмет» пройдёт встреча с Борисом Суворовым, основателем музыкального маркетингового агентства, которое работает с известными артистами, автором подкаста «Артистология» и блога о продвижении музыки. Он расскажет, как стать популярным музыкантом.

В первый день летнего книжного фестиваля, 3 августа состоится открытие новой городской библиотеки, созданной Благотворительным фондом «Татнефть» и «Сменой».

Практическим опытом и теоретическими азами сторителлинга со слушателями поделится сценарист и преподаватель драматургии Станислав Михайлов-Нордэн.

В рамках «Смен» пройдут и специальные проекты: дог-френдли среда, подростковая лаборатория «Бюро находок» и многое другое. Встреча книжного клуба пройдёт 3 августа в 17 часов в сквере около ОЦ «Алмет».

Ярким завершением «Каракуза-2024» станет джазовый фестиваль. Он пройдёт 4 августа на городском пляже с 15 до 22 часов. Для зрителей выступят:

– Светлана Малютова и джаз-ансамбль AJC-band под управлением Олега Якимочева;

– пианист, композитор, аранжировщик и дирижёр, народный артист России Сергей Жилин и его «Фонограф-Джаз-Бэнд»;

– турецкая певица Эйлюль Эргюль, которая в 2022 году заняла 4 место на конкурсе Riga Jazz Vocal;

– композитор, пианист, продюсер, народный артист РФ Дмитрий Маликов.

Со 2 августа по 4 августа организатор фестиваля «Каракуз» Благоворительный фонд «Татнефть» порадует жителей и гостей города. Они будут рисовать, смотреть фильмы, читать книги, смеяться и слушать хорошую музыку. Также на протяжении последнего уикенда можно пройти VR-квест «По следам Каракуз».

Фотографии предоставлены Благотворительным фондом "Татнефть"