«Кино за 7 дней»: режиссеры из 9 стран БРИКС снимут фильмы о Татарстане

Фото: © Александра Давыдова/ «Татар-информ»

В День города и День республики, 30 августа, в Татарстане стартует творческий проект «Кино за 7 дней» (Film7Days). В этом году в проекте примут участие 10 команд, представляющих страны БРИКС. О том, какие фильмы они будут снимать и какова судьба этих картин, «Татар-информу» рассказал председатель правления фонда «КиноТеатр», генеральный продюсер проекта «Кино за 7 дней» Станислав Ершов.

«Идея такого фестиваля зародилась очень давно, больше 5 лет назад. Тогда перед нами встал вопрос о том, что надо рассказать людям во всем мире про Татарстан, снять большой рекламный ролик. Я сказал: „А что мы сделаем: запустим 138 дронов в небо, снимем, как комбайны молотят пшеницу, „Татнефть“ качает нефть, КАМАЗы прыгают по барханам? Всё красиво и всё правда, но чем выгодно это отличается от всего остального, что делают в любой другой стране мира?“» — посетовал Ершов.

Тогда, объединившись, эксперты решили провести в Татарстане фестиваль, тем самым показав величие республики и ее гостеприимство. Впервые его провели в 2019 году, пригласив к участию желающих со всего мира. После трех сезонов по ряду причин проект приостановили, однако в этом году было решено его возродить.

Главная задача участников фестиваля — погрузиться в историю, быт и культуру места, придумать свою уникальную историю и воплотить ее в жизнь. Жанр не имеет значения, это могут быть как семейные драмы, так и трагедии, фэнтези, трэш, ужастики и многое другое. На съемки выделяют семь дней, после чего около года происходит этап монтажа короткометражного фильма. Ершов шутит: «Конечно, ни Скорсезе, ни Спилберг к нам не заявлялись, но молодых, талантливых ребят у нас за всё время было немало». Всего за время проведения фестиваля было отснято порядка 30 картин, которые по итогу каждого года объединяли в один фильм-альманах.

Фото: © Александра Давыдова/ «Татар-информ»

«В этом году у нас так называемый БРИКС-эдишн. Конечно, непросто было собрать ребят из этих стран, потому что все-таки не настолько там развиты контакты. Кинопроизводство, может, не настолько развито, как в европейских странах. Но, тем не менее, команды собрались, и они очень сильные. Мне нравится их подход, и я надеюсь, что всё будет достаточно хорошо», — заключил собеседник «Татар-информа».

Так, в Татарстан приехали команды из Китая, Ирана, Бразилии, Индии, Египта, Саудовской Аравии, ЮАР и ОАЭ. Еще две команды представляют Россию.

По мнению Станислава Ершова, фестиваль «Кино за 7 дней» интересен тем, что в Татарстан приезжают команды, у которых «не замылен глаз». Они, впервые увидев красоты республики, могут показать интересные, красивые места, на которые местные жители не обращают внимание.

В жюри конкурса войдут кинематографисты из стран БРИКС. Фильмы-участники соревнуются за три главных денежных приза: 500, 300 и 200 тыс. рублей в зависимости от места. Итоги конкурса объявят 6 сентября на церемонии открытия Казанского международного фестиваля «Алтын минбар».

Видео: Александра Давыдова / «Татар-информ»