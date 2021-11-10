Кино с деталями: Wink, SYT и ИИ делают просмотр фильмов еще интереснее

Видеосервис Wink и российская ИТ-медиакомпания «Эс Уай Ти» (бренд SYT — аббревиатура от английских слов Start Your Time) представляют совместный проект, который обогащает просмотр кино интересными деталями в интерактивном режиме. Прямо во время просмотра или паузы зрители могут получить максимум информации о фильме: от подробностей о местах съемок до ссылок на магазины с одеждой, которую носят герои.

На главной странице веб-версии Wink появился специальный раздел «Фильмы с интерактивной паузой», в котором собрано кино с дополнительным контентом (в настоящее время — около 150 позиций, список постоянно пополняется). После сканирования специального QR-кода (он появляется, если фильм поставлен на паузу) зрителям будут доступны подробности не только о фильме и съемочной группе, но и обо всех интересных моментах фильма. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) проводят разметку буквально каждого кадра, фиксируя появление на экране новых деталей, к которым подбираются релевантные фото, тексты или ссылки на внешние ресурсы.

Уже сегодня при выборе фильмов из раздела можно ознакомиться с биографиями актеров (есть даже ссылки на их аккаунты в соцсети Instagram), подробностями о стиле и модных образах героев (включая ссылки на варианты нарядов из их лукбуков), интерьерах и дизайнерских предметах обстановки, найти авторов и исполнителей музыки. Сервис позволяет даже забронировать столик с такой же кухней, как в фильме, или сделать заказ понравившихся товаров с доставкой на дом. Есть также ссылки на близкий по духу и жанру контент, включая фильмы, книги и аудиокниги, на коллекции брендированных товаров, связанных с кино или мультфильмом.

«Дополнительный интерактивный контент делает просмотр еще интереснее и осознаннее. Это особенно важно, если кино историческое или посвящено каким-то профессиональным историям. Детали об этикете, правилах рыцарского поединка или о секретах профессии героя фильма помогут лучше понять логику событий, заметить и оценить то, что видно только экспертам. Зрителям наверняка будет интересно узнать что-то о звуковой дорожке фильма или о месте, где происходит его действие, получить больше информации об актерах или произведениях искусства, мелькающих в фильме. Новый сервис удовлетворит любопытство и позволит зрителям значительно расширить познания прямо во время просмотра, не тратя время на поиск дополнительной информации», — отметил директор по развитию видеосервиса Wink Антон Володькин.

«Мы хотим, чтобы пользователь видеосервиса Wink мог узнавать детали, которые часто ускользают от зрителей при обычном просмотре. Многие фильмы — это многослойные произведения искусства, за которыми стоят сотни тысяч часов работы самых разных специалистов. Теперь у зрителей есть возможность узнавать интересные факты о фильме, видеть связи между сценами, предметами и звуками, которые возникают в кадре. Новая технология интерактивного контента помогает полнее погружаться в происходящее на экране, не отвлекая от просмотра, а деликатно дополняя его», — сказал генеральный директор SYT Василий Корольков.

IT-медиакомпания «Эс Уай Ти» разработала цифровую платформу SYT для прямого взаимодействия с контентом, дополняющим происходящее на экране. Фильмы предварительно анализируются и размечаются искусственным интеллектом, а затем прорабатываются и модерируются профильными экспертами. ИИ от SYT можно сравнить с профессиональным киноассистентом, который собрал самую интересную информацию и факты о фильме, а также нашел одежду, элементы интерьеров и другие примечательные товары из кино, которые сразу же можно приобрести.

«Создание пласта дополнительного контента поверх фильма открывает новые перспективы для повышения монетизации аудитории, привлечения рекламодателей и спонсоров, развития продактплейсмента. Мы предлагаем партнерам интересный контент, глубокую аналитику и эффективные инструменты для достижения их бизнес-целей», — подчеркнул сооснователь платформы SYT Максим Красавин.

Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» —структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа. МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.

Количество интернет-пользователей широкополосного доступа превышает 2,1 млн человек, из них более 1,5 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Свыше миллиона абонентов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Всего абонентская база МРФ «Волга» насчитывает более 5,3 млн клиентов.