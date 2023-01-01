Кино на катке, сказки в Кремле и «Голубой огонек»: новогодние события в Казани 1 января

1 января казанцев и гостей города ожидает продолжение новогодней программы. На разных площадках города развернутся яркие представления, выступления артистов, необычные кинопоказы и концерты. Программу анонсирует пресс-служба мэрии столицы РТ.

В 12.00 все желающие смогут не просто прокатиться на коньках, но и посмотреть фильм в парке «Черное озеро». В это же время артисты театров Sdvig и «Сдвиг по фазе» Роман Богданов и Ильдар Валеев начнут выступление во дворе Присутственных мест Казанского Кремля. Со сцены прозвучат детские сказки о Морозко, удалом Камыр-Батыре и хитром и храбром дровосеке.

Спустя два часа юных гостей Казанского Кремля ожидает спектакль «Мастерская подарков». Представление развернется здесь же — во дворе Присутственных мест. Посетить его может любой желающий.

В 17.00 на площадке у Центра семьи «Казан» развернутся игры, в которых примут участие Дед Мороз, Снегурочка, а также символ 2023 года — Кролик. Затем здесь пройдет концерт с новогодними хитами на русском и татарском языках. Перед зрителями выступят артисты Казанской городской филармонии.

Еще один концерт стартует в 18.00 в парке «Крылья Советов». Как обещают организаторы, «Голубой огонек» пройдет в стиле ретро, и зрителей ожидает множество известных хитов.

В январе казанцев ожидает более сотни бесплатных мероприятий, которые развернутся на 19 общественных пространствах. Ожидается, что программа продлится до середины января.