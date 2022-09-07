«Кинематографисты из разных стран возвращаются к нам снова»: открыт XVIII КМФМК

Фото: © Рамиль Гали

Проводить церемонию открытия Казанского кинофестиваля в Казанской ратуше уже становится традицией. С чем именно связан перенос торжеств из стен КРК «Пирамида» в одно из центральных зданий города, точно неизвестно. Возможно, более камерный зал создает куда более уютную атмосферу, нежели масштабный зал «Пирамиды». Действительно, все гости расположились в дружественной близости друг к другу, что дает повод лишний раз завести диалог с соседом.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Как таковой иерархии в рассадке гостей не наблюдается, за исключением разве что первых рядов, где разместились члены жюри, которым предстоит за несколько дней отсмотреть и выявить победителей среди 50 конкурсных работ в пяти номинациях. Об этом напомнили ведущие этого вечера — телеведущая, советская и российская актриса театра и кино Олеся Судзиловская и актер Динар Хуснутдинов.

Открыл кинофестиваль музыкальный номер «Изгелек нуры». Весь вечер номера сопровождала музыка, которую исполнял оркестр Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина под руководством дирижера Ильяса Камалова.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

После демонстрации наград будущих победителей слово взял Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин.

«Мне доставляет огромное удовольствие принимать участие в открытии кинофорума, который проходит в особой атмосфере празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Благодаря личной поддержке Президента РФ Владимира Путина это знаковое событие отмечается на общегосударственном уровне. Принятие ислама нашими предками во многом определило формирование российской цивилизации, вобравшей в себя традиции и Запада, и Востока; оно сделало нас частью огромного исламского мира. Показательно, что фильмом-открытием фестиваля стала лента татарстанского режиссера Айназа Мухаметзянова „Ибн Фадлан“, которая повествует о событиях тех дней», — обратился к присутствующим Мухаметшин.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Политик напомнил, что с каждым годом фестиваль, чей девиз гласит «К диалогу культур через культуру диалога», уверенно завоевывает сердца кинозрителей, укрепляет свои позиции и авторитет не только в России, но и во всем мире. «Отрадно, что кинематографисты из разных стран, посетившие Казань, возвращаются к нам снова, чтобы представить новые фильмы. О востребованности мероприятия свидетельствует и расширяющаяся география участников, число и качество представленных фильмов», — подчеркнул он.

Всего в этом году на кинофорум было зарегистрировано 625 заявок из 44 стран мира. Гостями фестиваля стали 127 кинематографистов из регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В торжестве также приняли участие вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, первый заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Рушан хазрат Аббясов, министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов и другие официальные лица.

Президент Казанского международного фестиваля мусульманского кино, председатель Духовного управления мусульман РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин прислал приветственную телеграмму в адрес кинофорума. От его имени гостей поприветствовал Рушан хазрат Аббясов.

«В 18-й раз проходит фестиваль, и это показывает, что он сегодня особенно востребован. Важный посыл кинофестиваля — это диалог: диалог культур, традиций и, [что] самое главное сегодня, пропаганда духовной нравственности. Все мы видим, что сегодня в мире неспокойно. И сегодня как никогда через призму кино, искусства мы должны распространять важные духовно-нравственные ценности. Всевышний сотворил разные времена и народы, чтобы мы познавали друг друга и обогащались. И наш фестиваль способствует этому призыву», — подчеркнул Рушан хазрат.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Ежегодно дирекция фестиваля серьезно относится к концепции, лежащей в основе проекта. Именно поэтому тщательно отбираются участники отборочной комиссии и члены жюри кинофорума. В этом году жюри возглавил заслуженный деятель искусств России, народный артист РФ Владимир Хотиненко. На самом первом кинофестивале режиссер представлял свою картину «Мусульманин» — первый фильм в истории российского кинематографа, где были затронуты темы ислама и веротерпимости.

«Сегодня существует огромное количество разных кинофестивалей. И среди всей этой палитры сложно найти свою нишу. Уверенно можно заявить, что Казанский кинофестиваль эту нишу не просто нашел, а выстроил. И это не просто красивые слова — я говорю то, что думаю», — заявил Хотиненко.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На открытии было сказано много трогательных слов, спето, сыграно и прочитано множество сочинений, демонстрирующих, впрочем, лишь часть палитры культур России. Теперь впереди насыщенные дни кинофестиваля, подробная программа которых представлена на официальном сайте форума. Все общедоступные события КМФМК бесплатны.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Всего за дни фестиваля в Казани будет представлено более ста фильмов.

XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино пройдет с 7 по 11 сентября при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и Министерства культуры России, а также в партнерстве с группой стратегического видения «Россия — Исламский мир».