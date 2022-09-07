«Кинематографисты из разных стран возвращаются к нам снова»: открыт XVIII КМФМК
Проводить церемонию открытия Казанского кинофестиваля в Казанской ратуше уже становится традицией. С чем именно связан перенос торжеств из стен КРК «Пирамида» в одно из центральных зданий города, точно неизвестно. Возможно, более камерный зал создает куда более уютную атмосферу, нежели масштабный зал «Пирамиды». Действительно, все гости расположились в дружественной близости друг к другу, что дает повод лишний раз завести диалог с соседом.
Как таковой иерархии в рассадке гостей не наблюдается, за исключением разве что первых рядов, где разместились члены жюри, которым предстоит за несколько дней отсмотреть и выявить победителей среди 50 конкурсных работ в пяти номинациях. Об этом напомнили ведущие этого вечера — телеведущая, советская и российская актриса театра и кино Олеся Судзиловская и актер Динар Хуснутдинов.
Открыл кинофестиваль музыкальный номер «Изгелек нуры». Весь вечер номера сопровождала музыка, которую исполнял оркестр Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина под руководством дирижера Ильяса Камалова.
После демонстрации наград будущих победителей слово взял Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин.
«Мне доставляет огромное удовольствие принимать участие в открытии кинофорума, который проходит в особой атмосфере празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Благодаря личной поддержке Президента РФ Владимира Путина это знаковое событие отмечается на общегосударственном уровне. Принятие ислама нашими предками во многом определило формирование российской цивилизации, вобравшей в себя традиции и Запада, и Востока; оно сделало нас частью огромного исламского мира. Показательно, что фильмом-открытием фестиваля стала лента татарстанского режиссера Айназа Мухаметзянова „Ибн Фадлан“, которая повествует о событиях тех дней», — обратился к присутствующим Мухаметшин.
Политик напомнил, что с каждым годом фестиваль, чей девиз гласит «К диалогу культур через культуру диалога», уверенно завоевывает сердца кинозрителей, укрепляет свои позиции и авторитет не только в России, но и во всем мире. «Отрадно, что кинематографисты из разных стран, посетившие Казань, возвращаются к нам снова, чтобы представить новые фильмы. О востребованности мероприятия свидетельствует и расширяющаяся география участников, число и качество представленных фильмов», — подчеркнул он.
Всего в этом году на кинофорум было зарегистрировано 625 заявок из 44 стран мира. Гостями фестиваля стали 127 кинематографистов из регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
В торжестве также приняли участие вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, первый заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Рушан хазрат Аббясов, министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов и другие официальные лица.
Президент Казанского международного фестиваля мусульманского кино, председатель Духовного управления мусульман РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин прислал приветственную телеграмму в адрес кинофорума. От его имени гостей поприветствовал Рушан хазрат Аббясов.
«В 18-й раз проходит фестиваль, и это показывает, что он сегодня особенно востребован. Важный посыл кинофестиваля — это диалог: диалог культур, традиций и, [что] самое главное сегодня, пропаганда духовной нравственности. Все мы видим, что сегодня в мире неспокойно. И сегодня как никогда через призму кино, искусства мы должны распространять важные духовно-нравственные ценности. Всевышний сотворил разные времена и народы, чтобы мы познавали друг друга и обогащались. И наш фестиваль способствует этому призыву», — подчеркнул Рушан хазрат.
Ежегодно дирекция фестиваля серьезно относится к концепции, лежащей в основе проекта. Именно поэтому тщательно отбираются участники отборочной комиссии и члены жюри кинофорума. В этом году жюри возглавил заслуженный деятель искусств России, народный артист РФ Владимир Хотиненко. На самом первом кинофестивале режиссер представлял свою картину «Мусульманин» — первый фильм в истории российского кинематографа, где были затронуты темы ислама и веротерпимости.
«Сегодня существует огромное количество разных кинофестивалей. И среди всей этой палитры сложно найти свою нишу. Уверенно можно заявить, что Казанский кинофестиваль эту нишу не просто нашел, а выстроил. И это не просто красивые слова — я говорю то, что думаю», — заявил Хотиненко.
На открытии было сказано много трогательных слов, спето, сыграно и прочитано множество сочинений, демонстрирующих, впрочем, лишь часть палитры культур России. Теперь впереди насыщенные дни кинофестиваля, подробная программа которых представлена на официальном сайте форума. Все общедоступные события КМФМК бесплатны.
Всего за дни фестиваля в Казани будет представлено более ста фильмов.