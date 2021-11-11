Ким Миннуллин: О северо-западном диалекте башкирского языка говорят только блогеры

Среди тех, кто говорит о северо-западном диалекте башкирского языка, нет специалистов по башкирскому языку и вообще филологов. Об этом заявил директор Института языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова АН РТ, доктор филологических наук Ким Миннуллин.

По словам исследователя, о северо-западном диалекте башкирского говорят только блогеры. «Хотя в последнее время ведутся разговоры об этом диалекте, в Академии наук Башкортостана нет ни одного ученого, который бы вчера или сегодня занимался этим направлением. Все те, [кто говорит об этом диалекте], — это совершенно неизвестные нам, совершенно не близкие филологии, изучению башкирского языка и тюркских языков в целом люди», — сказал он на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Насколько такие люди знают башкирский язык — сказать не могу, но среди них ученых нет», — подчеркнул Ким Миннуллин. Если это диалект башкирского языка, то его должно быть слышно на телевидении и радио, уверен он.

«Я думаю, что хотя бы на государственном телевидении, радио, в официальных выступлениях параллельно с нормативным башкирским языком этот диалект тоже должен был бы звучать, а мы его не слышим и не видим. По меньшей мере этот диалект должен был бы напрямую участвовать в формировании литературного башкирского языка», — пояснил ученый.

Старший научный сотрудник ИЯЛИ Алина Хусаинова обратила внимание на отсутствие научных оснований у теории о «северо-западном диалекте башкирского языка». По ее словам, при условии верности этой теории в этом диалекте должны были бы присутствовать элементы ядра башкирского языка, которые можно обнаружить во всех остальных его диалектах.

«Например, если возьмем фонетику, то в системе согласных использование звуков „ҫ“ и „һ“ — это специфическая особенность башкирского языка. На этих территориях такой особенности нет», — объяснила она.

«Система диалектов называется диасистемой. Особенности языка, присущие всем диалектам и говорам, называются ядровыми элементами. Например, у слова „чиләк“ диалектальный элемент — это „бидрә“. А периферийные элементы — это элементы, имеющие некоторую специфику», — добавила ученый.

Алина Хусаинова также рассказала, что в этих районах Башкортостана между татарами и башкирами установились дружественные отношения. «Есть башкиры, владеющие татарским языком, есть и татары, владеющие башкирским языком. Но они открыто признают, какой они национальности. Я считаю неуместным разговор о языке переводить на какую-то национальность», — подчеркнула она.

«Мы говорим, что северо-западные говоры в Башкортостане — это никак не диалект башкирского языка, а говоры татарского языка», — подтвердил оценку коллег заместитель директора ИЯЛИ по науке Олег Хисамов.