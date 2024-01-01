Ким Чен Ын заявил о готовности армии КНДР уничтожить Вашингтон и Сеул

Северная Корея «без малейшего колебания» уничтожит столицы Соединенных Штатов и Южной Кореи, Вашингтон и Сеул, если эти страны выберут путь военной конфронтации. Об этом заявил Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын на новогодней встрече с командирами Корейском народной армии, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«<…> если противники будут выбирать антиреспубликанскую военную конфронтацию, то следует без малейшего колебания нанести сокрушительный удар и полностью уничтожить столицы врага и свору военных гангстеров, пуская в ход весь арсенал сверхмощных средств», — излагает ЦТАК речь северокорейского лидера.

При этом Ким Чен Ын выразил уверенность, что «с неустанным продвижением вперед <…> революции» КНДР «предсмертные происки США и элементов „Республики Корея“, пытающихся преградить его», еще больше усилятся.

По мнению политика, 2024 год станет «периодом нового расцвета укрепления подготовки к войне». Он убежден, что на Корейском полуострове «час от часу возможность вооруженного столкновения становится реальностью».

Соответственно, по словам Ким Чен Ына, «такая ситуация подчеркивает актуальность выковывания острого булата для защиты безопасности <…> государства и мира, полной и постоянной боеготовности армии».

В свою очередь все присутствовавшие на встрече командиры КНА «дали твердую клятву проявлять абсолютную верность и абсолютное подчинение идеям и руководству ЦК [Трудовой] партии [Кореи], твердо гарантировать непобедимость революционного дела, процветание родины и счастье народа непреодолимой сверхмощной военной силой».