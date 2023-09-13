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Ким Чен Ын заявил, что КНДР поддержит Россию в борьбе против империализма
У отношений России и Корейской народно-демократической республики глубокие исторические корни, заявил Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын на переговорах с российским лидером. Он выразил поддержку действиям российского руководства и выразил надежду на совместную борьбу с империализмом.
«Сейчас Россия поднялась для защиты своего государственного суверенитета и защиты безопасности, подчеркнул северокорейский лидер. — И сейчас мы хотим, чтобы и дальше развивались отношения, мы всегда поддерживали все решения Владимира Путина и Правительства России».
Ким Чен Ын заявил, что отношения с Россией являются приоритетом для КНДР. «А также мы надеемся, что мы всегда будем находиться вместе в борьбе против империализма и для строительства суверенного государства», — добавил он.
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