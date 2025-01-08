Лидер КНДР Ким Чен Ын запретил жителям Северной Кореи кушать хот-доги и разводиться, сообщает портал Daily Mail.

По словам политика, хот-доги являются слишком западным блюдом, поэтому он приравнивает поедание «горячей собаки» к госизмене.

Как отмечает издание, любой житель этого государства, пойманный за продажей хот-догов на улице или приготовлением американской колбасы дома, рискует быть отправленным в трудовые лагеря.

Также под запрет попало будэ-ччигэ. Это острое корейско-американское блюдо, приготовленное из бульона, корейской острой перцовой пасты, кимчи, американского спама, фасоли и колбасы. По словам самих продавцов рынка, полиция Северной Кореи и руководство рынка уже заявили, что любой, кто будет пойман за продажей этой пикантной закуски, будет закрыт.

Еще Ким Чен Ын запретил корейцам разводиться. Всех пар, которые расторгли брак, он приказал отправлять в трудовые лагеря, чтобы они заплатили максимальную цену за свои «преступления».

Как пишет издание, лидер КНДР хочет, чтобы экс-супруги были приговорены к тюремному заключению сроком до шести месяцев, поскольку расторжение брака рассматривается как «антисоциалистическое» действие. Причем женщинам потенциально может грозить более длительное заключение.