Ким Чен Ын раскритиковал «пустословие» властей Северной Кореи из-за «истощения» деревни

Ким Чен Ын

Фото: kremlin.ru

Высший руководитель и Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын раскритиковал «пустословие» властей Северной Кореи из-за сохраняющегося «истощения» сельской местности страны. Об этом лидер КНДР заявил на церемонии открытия животноводческого комплекса в деревне Самгван, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«<...> нужно снова осознать, почему наша деревня не избавилась от истощения, хотя исторически было выдвинуто множество политических установок партии, связанных с аграрным вопросом <...>. По правде говоря, не было бы преувеличением [сказать], что в прошлом мы занимались пустословием в строительстве деревни», – подчеркнул Высший руководитель.

Ким Чен Ын в качестве примера упомянул почти отсутствующее, за исключением «символичного благоустройства единичных поселков», строительство в провинциях КНДР. «Политическая установка без исполнимости и возможности – это всего-навсего теория, а не действующая политика», – добавил он.

Еще одной ошибкой политик назвал «разрозненное, временное и демонстративное осуществление инвестиций и оказание помощи деревне со стороны государства». Он выразил уверенность, что причина проблем – отсутствие у руководящих работников «точной цели, критерия и методики».

По оценке Председателя государственных дел, не были приняты эффективные меры для повышения производительности сельского хозяйства. В частности, «никакой пользы» не принесло строительство крупных животноводческих баз с лозунгом «Меняем траву на мясо!», пояснил он.

По данным Кима, в северокорейском животноводстве не установлена полноценная система селекции и наблюдается дефицит зерновых и белковых кормов.

В связи с этим Высший руководитель предложил преобразовать всю сельскую местность КНДР по образцу Самгвана и не заниматься трансляцией «риторических выражений или громких лозунгов». «У нас больше нет времени заниматься пустословием, только упорной борьбой и неустанным обновлением обязательно надо добиться преобразованной обстановки, обновленных результатов», – заключил он.