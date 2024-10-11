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Ким Чен Ын пригласил посла России Мацегору на концерт в День основания партии
Лидер Корейской народной демократической республики (КНДР) Ким Чен Ын пригласил российского посла Александра Мацегору и еще несколько дипломатов из РФ на банкет с концертом. Мероприятие организуют в честь Дня основания Трудовой партии Кореи (ТПК).
По данным корейского телеграф-агентства, концерт в честь 79-летия основания партии провели в Центральной школе по подготовке кадров. На концерте был и председатель госдел КНДР, пишет ТАСС.
Торжественный банкет организовали в саду Центральной школы по подготовке кадров. Причем лидер КНДР пришел на оба мероприятия вместе со своей дочерью. Посол РФ, судя по опубликованным фото, сидел за одним столом с Ким Чен Ыном во время банкета, а между ними - глава МИД КНДР Цой Сон Хи.
По данным одного из южнокорейских агентств, рассадка гостей на банкете – свидетельство укрепления отношений между Россией и КНДР.
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