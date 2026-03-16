Киллер топов: «Рубин» Артиги переехал «Локо» и переписал сценарий чемпионской гонки РПЛ

«Рубин» Артиги уже переписал расклады в гонке за золото РПЛ, последовательно «прихлопнув» в Казани двух фаворитов. Команда сбросила прошивку прагматизма и начала побеждать «вкусно». «ТИ-Спорт» разбирается в рецепте побед испанца, выясняет, нужен ли этой системе Даку, и объясняет, почему этот футбол заставляет фанатов возвращаться в славный 2009-й.





Фото: rubin-kazan.ru

На заметку эксу: Артига доказывает, что можно побеждать «вкусно» и с этим составом, без лидеров. Только бы не повторить путь Шаронова

Пожалуй, после этого матча должны наконец выдохнуть все, даже самые ярые консерваторы и скептики, кто еще зимой активно цеплялся за «стабильность» Рашида Рахимова, боясь неизвестности и неоправданного риска. К счастью, страх перед переменами не входит в список фобий президента «Рубина» Марата Сафиуллина.

В попечительском совете в итоге пришли к решению оперативно менять вектор прямо посреди сезона. Марат Адипович решил «резать по живому» – эта операция была необходима, хотя и не требовалась в экстренном порядке. Но так же, как и в случае с Юрием Уткульбаевым, функционер почувствовал момент, когда принимать решение нужно, и сменил таджикского специалиста на испанца Франка Артигу. Рисковая ставка на испанского творца пока что играет на все сто. Вместо почти трех лет безвременья и падения интереса к футболу Казань понемногу возвращает забытый вкус к игре номер один в мире как к шоу.

За последние два тура «Рубин» обыграл уже двоих претендентов на золото, попутно перепутав все расклады в чемпионской гонке РПЛ. Причем сделал это как по учебнику: с краснодарцами вовремя сменив тактику и перестроившись на более «сдерживающую» схему. А вчера – высоко прессингуя буквально весь поединок и атакуя в течение всей игры. Всего один голевой за весь матч позволили казанцы создать третьей команде лиги, нанеся по воротам более чем вдвое больше ударов, чем «железнодорожники» (13–6).

Сюжет игры, отдача футболистов и сама атмосфера на трибунах были настолько хороши, что сложно было отделаться от ощущения какого-то подвоха во всем происходящем. Ну не может все быть настолько хорошо. Невольно на краю сознания тревожной кнопкой пульсировало: лишь бы в итоге все не обернулось повторением истории с Романом Шароновым, который тоже выдал отличный старт сезона в 2019 году, произносил пламенные речи в раздевалке, зарядил трибуны и команду энергией, а в итоге после первого проигранного матча с ЦСКА в 4-м туре на переполненном Центральном стадионе казанская команда просто вмиг «потухла» и закончилась.

Фото: rubin-kazan.ru

Судя по всему, сам Франк Артига прекрасно понимает возможность такого развития событий, и даже без наводящих вопросов журналистов он начал пресс-конференцию с жесткого предостережения, что игроки могут неправильно расценить эти две победы, а на менее статусные команды просто недонастроиться.

«Тренерский хлеб состоит в том, что мы всегда должны смотреть в будущее. Сегодня я счастлив, но мы не должны забываться, не должны летать в облаках. Мы должны быть скромными и работоспособными – эти качества позволяют команде здорово отрабатывать и прессинговать. Важно эту скромность сохранить. Может возникнуть ощущение, что одержаны две победы над сильными соперниками и будто другой соперник не доставит проблем. Так думать ошибочно! Если так думать, то мы можем столкнуться с теми же проблемами, что и в Махачкале. Важно держать голову холодной. Сегодня ребята празднуют победу, завтра – выходной, а дальше возьмемся за работу», – рассуждал после игры главный тренер «Рубина».

И правда, впереди игры с хандрящими «Крыльями Советов» и полнейшими аутсайдерами – ФК «Сочи». Поскользнуться на кураже от побед над лидерами можно очень больно.

«У меня нет одного шаблона». Команда Артиги гибридна – она меняется от игры к игре в зависимости от кадровых возможностей

Важный итог двух победных домашних матчей: Франк Артига показал, что готов добиваться результата даже с составом, собранным под другого тренера. Более того, делать это «вкусно» – так, чтобы болельщики после финального свистка еще долго не уходили с трибун и аплодировали празднующей команде. Как оказалось, уверенно обыгрывать топов РПЛ можно даже не с праймовым рахимовским составом, а без целого ряда ведущих игроков. На этот раз перед Артигой встал очередной вызов: помимо Мирлинда Даку, ему приходилось искать варианты, как действовать еще и без Жака Сиве на острие. Учитывая, что именно француз стал самым результативным игроком зимних сборов с наиболее заметным прогрессом наравне с Рожковым, потеря была болезненной.

Не менее ощутимым ударом стало и отсутствие Дардана Шабанхаджая, который создавал добрую часть моментов для Жака, а также забил шикарный гол в Махачкале. Из-за дисквалификации матч пропустил качественный новичок Начо Сааведра. А надо еще помнить, что травмированы ведущий опорник клуба Иву и топ-бомбардир команды последних лет Мирлинд Даку.

Впрочем, Назми Грипши выглядел так, будто в этой команде не первый сезон. Он создавал моменты для партнеров, убегал на скорости от соперника, участвовал в добивании в эпизоде с первым голом. Более того, болельщики увидели в его исполнении какое-то колоссальное количество удачных обводок соперника на скорости в стиле Кристиана Ансальди.

Фото: rubin-kazan.ru

Но, что самое важное, Франку Артиге каким-то образом удается перестраивать свою команду даже с учетом целого ряда потерь. Если выражаться анатомической терминологией, «Рубин» в руках испанца превратился в систему сообщающихся сосудов, когда даже при пережатии одной артерии переток крови идет по другим, компенсируя недостаток. Корреспондент «ТИ-Спорт» после матча уточнил у Артиги, как ему удается сохранять уровень игры, даже когда команда теряет ключевых игроков.

«Наша задача – не просто механически заменять одного игрока на другого. Каждый футболист уникален, и полноценно заменить кого-либо невозможно. В зависимости от того, кто выходит на поле, меняется профиль всей команды. У меня нет жесткого шаблона, под который я подстраиваю людей. Мы отталкиваемся от сильных качеств тех игроков, которые есть в наличии в данный момент, и стараемся извлечь из них максимальную продуктивность. При этом наша общая игровая философия и стилистика остаются неизменными, но план на игру и конкретные действия в атаке и обороне адаптируются под состав», – объяснял Артига свою философию «гибридности» схем.

На этом фоне возникает один весьма крамольный вопрос: а так ли необходим вообще сегодняшнему «Рубину» Мирлинд Даку при такой эффективности атаки как цельной системы, не заточенной на одного игрока? Думается, что выручить неплохие деньги, параллельно отбив все зимние приобретения, и взять еще нескольких игроков на дефицитные позиции могло бы быть рациональным решением. Сам албанец давно рвется куда-либо еще, а пока есть интерес к форварду, возможно, стоит задуматься о таком раскладе.

Поклон Артиги, танцы на столе и «квадраты» на поле. Игроки получают удовольствие от всего

Таких раздевалок, как в весенней части чемпионата, у «Рубина» не было уже много лет. Пожалуй, даже в расслабленной команде Леонида Слуцкого не было ничего подобного. Игроки буквально ходят по столу и бросают общий победный клич вместе с тренерским штабом, а президент команды вновь заходит, чтобы пожать руку каждому из игроков, после чего тепло обнимает наставника и заканчивает речью.

«Сегодня была просто команда – одно целое. Так играть, я могу сказать, что мы ну полностью переиграли их», – на эмоциях под аплодисменты команды произносил Сафиуллин в неформальной обстановке.

Видно, что игроки «Рубина» получают удовольствие и на поле. Например, на 27-й минуте казанцы устроили на подступах к зоне «Локомотива» импровизированный «квадрат» в одно касание – то, что методично нарабатывали в Белеке. Мяч летал между защитниками «Локо», которые просто не успевали за перемещениями. Высокий прессинг тоже приносил плоды: Илья Рожков отчаянно выгрызал мячи, исправляя свои же оплошности, а Руслан Безруков был настолько вездесущим, что красная карточка Максима Ненахова под занавес первого тайма стала логичным завершением его противостояния с Русланом и его рывков.

Именно Безруков заработал тот стандарт (первая оплошность Ненахова), после которого Игор Вуячич забил свой первый гол за «Рубин» в карьере. Руслан же поучаствовал и в третьем взятии ворот: Ходжа получил мяч от Грипши, нашел Безрукова между линиями, а тот вывел на удар Даниила Кузнецова. Молодой полузащитник пробил в «домик» вратарю, доказав, что замена Артиги сработала, а сам он достоин того шанса, которого не получал при Рахимове. Самый трогательный момент матча произойдет именно в этой точке: Даниил прибежит к наставнику, чтобы поблагодарить его за шанс.

Фото: rubin-kazan.ru

Едва сам не забил Руслан Безруков уже в добавленное время во время мощного навала «Рубина» при счете 3:0. В дополнительную пятиминутку «Рубин» устроил такой мощный навал на ворота «железнодорожников», что гости просто пытались отбиваться абы как. Казанцы просто закрыли гостей на их половине поля. В один момент создавалось впечатление, что проигрывает «Рубин», а не наоборот. Тут трибуны завели уже такое забытое скандирование «Молодцы-молодцы!», а с фан-сектора донеслось: «Спасибо, парни!»

Воспоминания о славном 2009 годе точно были разблокированы у многих «олдовых» фанатов казанской команды. Тогда во второй «золотой» сезон «рубиновые» так же, даже при разгромном преимуществе в счете, на кураже продолжали переть на ворота в попытке еще порадовать болельщиков. После игры Франк Артига пойдет к трибунам и не постесняется поклониться болельщикам в благодарность за их эмоции.

Фото: rubin-kazan.ru

Испанец и сам умудрился схватить желтую карточку в первом тайме, поплатившись за свой испанский темперамент после очередного фола на Ходже, неоцененного судьей. Судя по всему, энергия Франка передавалась на поле – импульс получил и ожил даже Далер Кузяев, проваливший осеннюю часть после своего прихода в «Рубин».

Теперь важно выносить и сохранить эту создавшуюся при Франке атмосферу «фиесты» и удовольствия от происходящего. Проблемы могут нагрянуть в любой момент, важно правильно на них отреагировать.