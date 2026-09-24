«Килла» из «Бумера» оштрафован за драку с профессором культурологии

Актер Максим Коновалов, известный по роли Лехи «Киллы» в фильме «Бумер», оштрафован за драку с профессором-культурологом Чеславом Далецким. Мировой судья района Бибирево в Москве оштрафовал его на 10 тысяч рублей. Аналогичный штраф получил и культуролог.

Инцидент произошел в одном из столичных фитнес-клубов. Коновалов и Далецкий устроили словесную перепалку, а затем и драку. Участники конфликта отрицали нанесение друг другу ударов. Обоих привлекли к административной ответственности за побои, передает РИА Новости.