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Происшествия 24 сентября 2026 16:02

«Килла» из «Бумера» оштрафован за драку с профессором культурологии

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Актер Максим Коновалов, известный по роли Лехи «Киллы» в фильме «Бумер», оштрафован за драку с профессором-культурологом Чеславом Далецким. Мировой судья района Бибирево в Москве оштрафовал его на 10 тысяч рублей. Аналогичный штраф получил и культуролог.

Инцидент произошел в одном из столичных фитнес-клубов. Коновалов и Далецкий устроили словесную перепалку, а затем и драку. Участники конфликта отрицали нанесение друг другу ударов. Обоих привлекли к административной ответственности за побои, передает РИА Новости.

#побои #драка #мировой судья
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