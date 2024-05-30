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Кикшеринговые компании резко повысили штрафы за нарушения на электросамокатах
Крупнейшие операторы проката электросамокатов в России – Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс Go» – значительно увеличили размеры штрафов для пользователей за несоблюдение правил использования средств индивидуальной мобильности. Новые санкции вступили в силу с 27 мая 2024 года, сообщает «Коммерсантъ».
Теперь за управление электросамокатом в нетрезвом виде может последовать штраф до 150 тысяч рублей и пожизненная блокировка аккаунта. Ранее подобная ответственность не предусматривалась.
Передача электросамоката несовершеннолетнему карается штрафом в 10 тысяч рублей. Поездка вдвоем обойдется в 3-5 тысяч рублей за каждого «зайца». За пересечение пешеходных переходов без спешивания – 1 тысяча рублей.
Максимальный штраф в 150 тысяч рублей в «Яндекс Go» прописан за несоблюдение правил эксплуатации, повлекшее смерть другого участника движения.
В «МТС Юрент» за ДТП по вине арендатора самоката, если пострадал посторонний, последует штраф 100 тысяч рублей плюс пожизненная блокировка.
В компаниях отмечают, что штрафы будут применяться только при наличии подтверждающих документов от ГИБДД и других органов власти.
Средства от штрафных санкций планируется направить в том числе на развитие инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности.
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