Кикбоксер из Татарстана сразится против Чжана Минъяна в Китае

Кикбоксер из Нижнекамска Илья Соколов сразится в бою против спортсмена из Китая Чжана Минъяна. Планируется, что поединок состоится 15-го июня, пишет НТР-24.

Причем татарстанец полетел в КНР еще в начале мая, чтобы адаптироваться и подготовиться к бою. Там он должен пробыть не меньше 3 месяцев.

Адаптация на новом месте проходит хорошо, заверил Соколов. Тяжелее всего было решить бытовые вопросы в первые три дня.

На данный момент кикбоксер тренируется в одном из спортзалов и старается активно набрать форму.