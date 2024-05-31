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Кикбоксер из Татарстана сразится против Чжана Минъяна в Китае
Кикбоксер из Нижнекамска Илья Соколов сразится в бою против спортсмена из Китая Чжана Минъяна. Планируется, что поединок состоится 15-го июня, пишет НТР-24.
Причем татарстанец полетел в КНР еще в начале мая, чтобы адаптироваться и подготовиться к бою. Там он должен пробыть не меньше 3 месяцев.
Адаптация на новом месте проходит хорошо, заверил Соколов. Тяжелее всего было решить бытовые вопросы в первые три дня.
На данный момент кикбоксер тренируется в одном из спортзалов и старается активно набрать форму.
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