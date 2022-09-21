Киевские власти пригрозили украинцам тюрьмой за участие в референдумах

Власти Украины призвали жителей освобожденных территорий не участвовать в референдумах по вопросу вхождения в состав России, пригрозив им серьезными наказаниями вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет, а организаторам голосования – до 10 лет. С таким заявлением, в частности, накануне выступила вице-премьер страны Ирина Верещук.

По словам Верещук, участие в выборах может рассматриваться в рамках уголовной статьи «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Она призвала украинцев не ходить на референдумы и «по возможности уехать».

«Согласно закону о правовом режиме военного времени, референдумы на территории Украины запрещены. Организаторы и участвующие в проведении референдумов будут наказаны в соответствии с ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины – это лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 15 лет с конфискацией имущества», – цитирует ТАСС политика.

Напомним также, что власти Украины приняли закон об уголовной ответственности за получение российского гражданства и наказании за это в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Вчера власти ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей приняли решение о проведении референдумов в период с 23 по 27 сентября. При этом власти Херсонской области подчеркивали, что принять участие в голосовании смогут не все желающие.