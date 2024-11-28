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Политика 28 ноября 2024 13:27

Киевские главари сейчас полностью нелегитимны, заявил Путин

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Власти Украины сейчас полностью нелегитимны, они узурпаторы. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Ведь они же [украинские власти] не пошли на выборы. Они сегодня полностью нелегитимны. И исходя из чисто юридической точки зрения не имеют даже права отдавать приказов вооруженным силам, поскольку они узурпаторы власти», – сказал российский лидер.

Он добавил, что исполняющие преступные приказы украинских властей становятся их соучастниками.

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