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Киевские главари сейчас полностью нелегитимны, заявил Путин
Власти Украины сейчас полностью нелегитимны, они узурпаторы. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин.
«Ведь они же [украинские власти] не пошли на выборы. Они сегодня полностью нелегитимны. И исходя из чисто юридической точки зрения не имеют даже права отдавать приказов вооруженным силам, поскольку они узурпаторы власти», – сказал российский лидер.
Он добавил, что исполняющие преступные приказы украинских властей становятся их соучастниками.
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