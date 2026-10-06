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СВО 6 октября 2026 11:11

Киевляне массово выезжают из города после ударов ВС РФ по мостам через Днепр

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Жители Киева массово выезжают из города после ударов Армии России по мостам через Днепр. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата Верховной рады Анну Скороход.

«Не по ощущению, а по факту большой отток населения, большое количество людей выехало», – рассказала Анна Скороход в интервью интервью YouTube-каналу «МаякUA».

Киевляне активно ищут жилье в западных городах Украины, из-за чего цены на аренду на западе страны резко повысились, отметила депутат рады.

Напомним, что мосты через Днепр были поражены 2-го и 3 октября. После этого в украинской столице начался транспортный коллапс и автомобильные пробки. По словам мэра Киева Виталия Кличко, уже сложилась крайне драматичная ситуация.

#киев #армия россии #СВО
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