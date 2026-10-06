Киевляне массово выезжают из города после ударов ВС РФ по мостам через Днепр

Жители Киева массово выезжают из города после ударов Армии России по мостам через Днепр. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата Верховной рады Анну Скороход.

«Не по ощущению, а по факту большой отток населения, большое количество людей выехало», – рассказала Анна Скороход в интервью интервью YouTube-каналу «МаякUA».

Киевляне активно ищут жилье в западных городах Украины, из-за чего цены на аренду на западе страны резко повысились, отметила депутат рады.

Напомним, что мосты через Днепр были поражены 2-го и 3 октября. После этого в украинской столице начался транспортный коллапс и автомобильные пробки. По словам мэра Киева Виталия Кличко, уже сложилась крайне драматичная ситуация.