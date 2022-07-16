Киев заявил об опасности ввода венгерских войск в Закарпатье

Будапешт может ввести войска на территорию Закарпатья не считаясь с волей киевского режима, заявил депутат Рады Максим Бужанский. Так он, в частности, прокомментировал слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который ранее сообщил о готовности защищать венгров в Закарпатье «силой оружия». По его слова, у руководства страны есть сценарии «военной чрезвычайной ситуации» для защиты венгерского меньшинства в регионе.

Украинский МИД должен немедленно потребовать объяснений у венгерских коллег и узнать, «от кого и каким образом собрались спасать на украинской территории сто пятьдесят тысяч украинских венгров венгерские власти», написал в своем телеграмм-канале Бужанский. Он также задался вопросом, как подобные заявления «вяжутся с суверенитетом Украины».

«Вижу здесь прямой намек на события 17 сентября 1939 года», — добавил он. Напомним, в этот день советские войска перешли границу и вступили на территорию Западной Белоруссии и Западной Украины, входивших в состав России до 1917 года, чтобы не допустить дальнейшего продвижения германской армии на восток после того, как она напала на Польшу.