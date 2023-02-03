Киев заявил о создании штурмовых бригад для захвата Крыма и Донбасса

МВД Украины приступило к формированию штурмовых бригад для захвата Крыма и Донбасса, заявил временно исполняющий обязанности главы ведомства Игорь Клименко. По его словам, основу подразделений будут составлять действующие и бывшие военные, пограничники и полицейские со значительным боевым опытом.

«Доукомплектация – исключительно добровольцы. Никаких тыловых заданий. Только высококачественная подготовка, постоянные тренировки и участие в операциях на передовой», – приводит его слова РИА Новости.

Проект будет называться «Гвардия наступления». Он объединит в структуре МВД шесть действующих подразделений и два новых. Кроме того, будут созданы бригада госпрогранслужбы «Стальная граница» и бригада нацполиции «Ярость». Они будут принимать участие в «освобождении Луганска, Донецка и Крыма», заявили в МВД Украины.

Напомним, ранее в офисе украинского лидера заявляли, что Киев «в ускоренном режиме» ведет переговоры о поставках ракет для ударов по Крыму. В то же время в Пентагоне усомнились в успешности украинского наступления на Крым.