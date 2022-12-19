Киев заявил о повреждении объектов критической инфраструктуры после атаки дронов

В Киевской области повреждены объекты критической инфраструктуры, сообщил глава военной администрации региона Алексей Кулеба. По его данным, это произошло в результате ночной атаки дронами.

«Работаем над ликвидацией последствий ударов. Более подробнее впоследствии», – написал Кулеба в своем телеграм-канале.

Сегодня мэр Киева Виталий Клично подтвердил взрывы в двух районах города. Чуть раньше NASA опубликовала спутниковый снимок Украины, оставшейся без света после российских ударов, которые ВС РФ начали наносить 10 октября в ответ на организацию терактов на территории России.