Киев заявил о планах уничтожить Крымский мост

Киев намерен разрушить Крымский мост, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк изданию Guardian. Это он объяснил тем, что мост, соединяющий полуостров с остальной Россией, якобы является «незаконным».

При это Подоляк подчеркнул, что для Москвы эта транспортная артерия имеет большое значение, добавив: «Такие объекты должны быть уничтожены».

Каким именно методом украинские военные планируют атаковать мост, он не уточнил.

О планах разрушить Крымский мост киевские власти заявляли неоднократно, в России эти угрозы сочли беспочвенными. В Кремле отмечали, что эти угрозы принимают во внимание, подчеркивая, что безопасность моста гарантирована российскими военными.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин.