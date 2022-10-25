Киев заявил о планах создать «информационный Рамштайн» против России

Киев объединяет усилия с Еврокомиссией и странами «Большой семерки», чтобы транслировать их «общую повестку» на российскую аудиторию, заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко. По его словам, украинские власти хотят создать «информационный Рамштайн» в сотрудничестве с Западом.

Эти заявления Ткаченко сделал на встрече послов «Большой семерки» с представителями украинских медиагрупп, задействованных в национальном телемарафоне «Единые новости» и Freedom, сообщает РИА Новости.

Рамштайн – это военная база в Германии, на которой была создана контактная группа НАТО в поддержку Украины.

«Я обратился к своим коллегам и представителям G7, а также Европейской комиссии, чтобы сформировать общую повестку дня, в том числе и встречи в формате инициативы «информационный Рамштайн»», – сказал Ткаченко, уточнив, что целью является информационная борьба с Россией.

Отметим, что телеканал Freedom нацеле на русскоязычную аудиторию. Украинский минкульт утверждает, что 57% потребителей контента телеканала на видеохостинге YouTube – россияне.