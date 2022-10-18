Киев заявил о критической ситуации с энергетикой и разрушении 30% электростанций

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 10 октября в стране разрушено 30% электростанций. Он добавил, что русско-украинские переговоры теперь невозможны.

«С 10 октября 30% электростанций Украины были разрушены, что вызвало массовые отключения электричества по всей стране. Возможности для переговоров с [Президентом России Владимиром] Путиным не осталось», – написал он на своей странице в «Твиттере».

Тем временем в офисе Зеленского после утренних ударов заявили о критической ситуации с энергетикой по всей стране. Известно о прилетах по объектам критической инфраструктуры, в том числе – в Киеве. В Харькове под удар попало одно из промышленных предприятий, передает РИА Новости. Утром по всей территории Украины вновь была объявлена воздушная тревога.

Наносить массированные удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины ВС РФ начали неделю назад, с 10 октября. Президент России Владимир Путин назвал ракетные удары по украинской инфраструктуре ответной реакцией на «преступные действия киевского режима», напомнив о теракте на Крымском мосту, произошедшем 8 октября.