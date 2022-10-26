СМИ: Киев завершил подготовку к провокации с «грязной бомбой»

На Украине завершилась техническая подготовка к провокации с «грязной бомбой». Так, на предприятии «Южмаш» уже изготовлен муляж ракеты, который затем начинят радиоактивным материалом. Впоследствии его якобы собьют над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС и обвинят Россию в пуске ядерного заряда. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

«Специалисты „Южмаша“ уже изготовили муляж ракеты комплекса „Искандер“, головную кассетную часть которого планируется начинить радиоактивным материалом, а затем „сбить“ силами украинской ПВО над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС, чтобы заявить о российском пуске ядерного заряда», — объяснил источник агентства.

По его словам, при изготовлении муляжа использовался снаряд ракетного комплекса «Точка-У». После того как ракету «собьют», киевские власти представят местным и западным СМИ фрагменты макета и элементы электроники. По их ожиданиям, это позволит доказать виновность России.