Киев возобновил железнодорожное сообщение с Херсоном

Компания «Украинские железные дороги» запускает поезд по маршруту Киев – Херсон, передает ТАСС со ссылкой на советника главы подконтрольной Киеву областной военной администрации Сергея Хлань.

По его словам, первый рейс поезд уже выполнил сегодня в 22.14, завтра утром он будет в Херсоне. Им поедут около 200 пассажиров.

Напомним, ранее в Херсон приехал Президент Украины Владимир Зеленский – в ответ на это Кремль подчеркнул, что этот город является частью российской территории.

9 ноября по приказу министра обороны Сергея Шойгу российские войска отошли с правового берега Днепра, где расположен областной центр, на левый берег. Подчеркивалось, что это решение связано с угрозой изоляции группировки из-за возможного затопления территорий ниже Каховской ГЭС. По данным Минобороны РФ, на левый берег вывели более 30 тыс. военных и около 5 тыс. единиц вооружений и техники. В тот же день Зеленский сообщил о входе в город украинского спецназа.