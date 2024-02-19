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Киев собирается подорвать емкости с химикатами в зоне спецоперации
У Киева в разработке находится новая тактика ведения боевых действий с использованием особого химического пояса, предусматривающая взрыв емкостей с опасными химикатами в процессе продвижения войск РФ, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По его информации, с сентября по октябрь 2023 года эти химикаты доставили в районе Краматорска и Купянска. Их намеревались разместить вдоль дорог на главных транспортных развязках.
Кириллов предположил, что подобная тактика сможет существенно затруднить наступательные операции и предоставит Киеву дополнительное время, чтобы подготовить оборону в Запорожской, Харьковской и Сумской областях.
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