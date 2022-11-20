«Киев — русский город»: Медведев намекнул Украине, что и кому нужно возвратить

Украина постоянно грозится «вернуть Крым». Подобные заявления нужны лишь для того, чтобы «показать хозяину инсектария», что киевские власти еще способны вести борьбу. Об этом в своем телеграм-канале заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Тут разные тараканы, расплодившиеся в киевском инсектарии, постоянно грозят „вернуть Крым“. Ну цели понятны: подбодрить ручных насекомых вокруг и показать хозяину инсектария, что они ещё очень даже способны на тараканьи бега за куском пищи. Почти как таракан-фаворит Янычар в пьесе знаменитого киевлянина Михаила Булгакова „Бег“», — заметил он.

Медведев отметил, что ответит на подобные заявления «иносказательно», не прибегая к прямым заявлениям. Так, добавил он, за свою историю Киев был столицей Древней России, крупным городом в составе Российской империи и столицей Украинской ССР в составе Советского союза.

«Чтобы было все предельно ясно, что и как надо возвращать», — намекнул он.