Киев решил выйти из Оттавской конвенции

Депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о выходе страны из Оттавской конвенции – международного соглашения, запрещающего использование, накопление и производство противопехотных мин. Об этом сообщает ТАСС.

По словам парламентария, следующей процедурой станет рассмотрение данного вопроса в Верховной раде.

Ранее о выходе из этой конвенции сообщили также ряд стран Восточной Европы, включая Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву и Польшу.