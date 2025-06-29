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Политика 29 июня 2025 13:39

Киев решил выйти из Оттавской конвенции

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Депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о выходе страны из Оттавской конвенции – международного соглашения, запрещающего использование, накопление и производство противопехотных мин. Об этом сообщает ТАСС.

По словам парламентария, следующей процедурой станет рассмотрение данного вопроса в Верховной раде.

Ранее о выходе из этой конвенции сообщили также ряд стран Восточной Европы, включая Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву и Польшу.

#Украина
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