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Происшествия 19 августа 2023 08:56

Киев предпринял атаку на Крым ракетой С-200

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Российская ПВО сбила минувшей ночью ракету С-200, которой ВСУ пытались атаковать Крым, сообщает Минобороны.

Попытка террористической атаки была предпринята с использованием переоборудованной в ударный вариант зенитной ракеты.

В министерстве ответили, что украинская ракета была своевременно обнаружена и сбита в воздухе. Никто не пострадал, разрушений не последовало.

#Крым #спецоперация на Украине
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