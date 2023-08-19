Киев предпринял атаку на Крым ракетой С-200

Российская ПВО сбила минувшей ночью ракету С-200, которой ВСУ пытались атаковать Крым, сообщает Минобороны.

Попытка террористической атаки была предпринята с использованием переоборудованной в ударный вариант зенитной ракеты.

В министерстве ответили, что украинская ракета была своевременно обнаружена и сбита в воздухе. Никто не пострадал, разрушений не последовало.