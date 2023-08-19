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Киев предпринял атаку на Крым ракетой С-200
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Российская ПВО сбила минувшей ночью ракету С-200, которой ВСУ пытались атаковать Крым, сообщает Минобороны.
Попытка террористической атаки была предпринята с использованием переоборудованной в ударный вариант зенитной ракеты.
В министерстве ответили, что украинская ракета была своевременно обнаружена и сбита в воздухе. Никто не пострадал, разрушений не последовало.
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