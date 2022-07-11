Киев попросил о срочных поставках тяжелого оружия в ответ на указ Путина о гражданстве

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад срочно предоставить Киеву более тяжелое оружие. Так он отреагировал на указ президента РФ Владимира Путина о распространении упрощенного порядка получения гражданства на всех украинцев.

«Призываю партнеров к жесткой реакции <...>: срочно предоставить Украине более тяжелое вооружение и ввести новые экономические санкции против России», – говорится в заявлении дипведомства.

Указ Путина Кулеба назвал «очередным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины» и заявил, что он несовместим с нормами международного права. Он добавил, что украинцам не нужно российское гражданство. «Попытки навязать его силой обречены на провал»,— заявил господин Кулеба.

Напомним, сегодня Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном получении российского гражданства для людей, которые постоянно проживают на территории ЛНР, ДНР и Украины. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.