Киев пообещал не использовать дальнобойные ракеты против России

Если Запад согласится поставить Украине истребители и дальнобойные ракеты, то использовать их для ударов по территории России киевские власти не будут, заявил британскому телеканалу Sky News глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы можем гарантировать, что будем использовать западное оружие для освобождения украинских территорий», – сказал Кулеба. При этом он добавил, что Киев использует западное оружие для ударов по новым регионам, которые вошли в состав России.

Западные страны по-прежнему не желают предоставлять Украине скоростные самолеты, несмотря на явное преимущество, которое они принесут, из-за сохраняющегося опасения, что это ускорит расширение конфликта за пределы Украины, пишет издание.

Напомним, в послании Федеральному собранию на этой неделе Президент России Владимир Путин заявил, что чем более дальнобойные западные системы вооружения будут поступать на Украину, тем дальше РФ будет вынуждена отодвигать угрозу от своих границ.