news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 23 февраля 2023 14:05

Киев пообещал не использовать дальнобойные ракеты против России

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Если Запад согласится поставить Украине истребители и дальнобойные ракеты, то использовать их для ударов по территории России киевские власти не будут, заявил британскому телеканалу Sky News глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы можем гарантировать, что будем использовать западное оружие для освобождения украинских территорий», – сказал Кулеба. При этом он добавил, что Киев использует западное оружие для ударов по новым регионам, которые вошли в состав России.

Западные страны по-прежнему не желают предоставлять Украине скоростные самолеты, несмотря на явное преимущество, которое они принесут, из-за сохраняющегося опасения, что это ускорит расширение конфликта за пределы Украины, пишет издание.

Напомним, в послании Федеральному собранию на этой неделе Президент России Владимир Путин заявил, что чем более дальнобойные западные системы вооружения будут поступать на Украину, тем дальше РФ будет вынуждена отодвигать угрозу от своих границ.

autoscroll_news_right_240_400
news_bot_970_100

Главное