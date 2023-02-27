Киев подтвердил стягивание войск к границам Приднестровья

Подразделения Вооруженных сил Украины сосредоточены на границе Приднестровья, подтвердила сегодня пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк. Конкретные цели и детали планирующейся операции она не назвала.

«Наши силы сосредоточены вдоль всей границы [Приднестровья]»,— отметила Гуменюк в эфире местных телеканалов (цитата по РИА Новости). Она утверждает, что силы ВСУ «адекватны той угрозе, которая гипотетически возможна со стороны России».

Напомним, на прошлой неделе Минобороны РФ заявило, что Киев готовит провокацию с вторжением в Приднестровье под видом российских военных. Позднее военное ведомство опубликовало сообщение, что власти Украины активизировали подготовку к вторжению в Приднестровье, которое они проведут в ответ на якобы российское вторжение.

После этого экс-советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович заявил, что Украина готова захватить Приднестровье за три дня, если об этом Киев попросят молдавские власти.

О переброске украинских войск к границе заявляли также власти Запорожья.