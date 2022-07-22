Киев планирует контрнаступление с целью вернуть Херсон – The New York Times

Киев планирует контрнаступление на юге страны, главная цель украинских военных – возвращение под свой контроль территории Херсона, пишет американская газета The New York Times со ссылкой на официальных лиц в киевской администрации.

Ссылаясь на заявления этих «официальных лиц» издание утверждает, что ВСУ якобы атаковали более 200 российских объектов и войсковых подразделений, используя ракеты большой дальности и артиллерию. Военные эксперты при этом считают, что поставки Украине западного оружия вряд ли смогут переломить ситуацию и относятся к подобным анонсам скептически.

Власти западных стран при этом опасаются слишком раннего контрнаступления Киева, пишет издание. В планах Киева не только атака Херсона, но и взрыв моста и плацдарма у реки Днепр, что позволит перерезать российские пути снабжения, утверждает автор публикации.

Напомним, ранее ВСУ неоднократно атаковали Антоновский мост через реку Днепр, используя при этом американские ракеты. Под контроль РФ Херсон перешел в марте.

Военную спецоперацию на Донбассе Россия проводит с 24 февраля, когда о ее начале объявил Президент России Владимир Путин.