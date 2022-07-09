Киев отключил газ в Запорожье – власти региона попросили помощи у России

Администрация Запорожской области обратилась к Правительству России с просьбой помочь в чрезвычайной ситуации, после того, как киевский режим отключил газоснабжение в регионе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава местной военно-гражданской администрации Евгений Балицкий.

«Сегодня жители Запорожской области остались без газа. Повреждений газовой трубы нет. Мы понимаем, нас отключили. Киевский режим не нуждается в Запорожской области, ни в людях, ни в области. Это их методы, которыми они действовали и в Крыму. Методы геноцида – отключая людям воду, газ, электричество», – написал Балицкий.

Российское Правительство власти региона просят прислать «достаточное количество электроприборов, промышленного и бытового назначения».