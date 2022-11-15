Киев остановил прокачку нефти по «Дружбе» – Венгрия созвала срочное заседание Совбеза

Украина приостановила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Фенешлитке (Венгрия). Киевские власти объяснили это падением напряжения, передает РИА Новости со ссылкой на советника «Транснефти» Игоря Демина.

Венгерская нефтегазовая компания MOL в ответ заявила, что внимательно следит за ситуацией на трубопроводе и изучают возможность возобновления поставок. По данным компании, в стране достаточно стратегических резервов энергоресурса для обеспечения бесперебойной работы нефтеперерабатывающих заводов в течение переходного периода до устранения ущерба. При этом венгерские СМИ сообщают, что запасов нефти хватит на три месяца.

Премьер Венгрии Виктор Орбан сегодня созвал заседание Совета безопасности – как уточнил на своей странице в «Твитере» пресс-секретарь правительства Золтан Ковач, причиной послужило не только остановка нефтепровода, но и ракетный удар по территории Польши, в результате которого погибли двое человек.