Politico: Киев огорчил план нового Премьера Великобритании сократить военный бюджет

Киевские власти не обрадовались плану нового Премьер-министра Великобритании Риши Сунака по сокращению военного бюджета. От этом пишет издание Politico.

«В первом обращении к нации Сунак пообещал сделать „экономическую стабильность“ центральной частью повестки дня своего нового правительства и предупредил о предстоящих „трудных решениях“ в отношении расходов», — отмечается в статье.

При этом в попытке успокоить Киев, который все еще тоскует по своему ушедшему союзнику Борису Джонсону (экс-Премьеру Великобритании), Сунак заверил Украину в поддержке британских вооруженных сил и заявил, что конфликт «нужно довести до конца», пишет издание.

Напомним, экс-глава Минфина Риши Сунак 24 октября стал Премьер-министром Великобритании после отставки Лиз Трасс.